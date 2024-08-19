وفاة شخصين وإصابة 4 آخرين في حادث بالمدية

لقي شخصين حتفهما، وأصيب 4 آخرين، في حادث مرور تمثل في إنحراف وإنقلاب سيارة سياحية من على منحدر بواد الثلاثاء في بلدية العمارية بالمدية.

وحسب بيان لمديرية الحماية المدنية بالولاية، خلف الحادث إصابة 6 أشخاص في عين المكان. ويتعلق الأمر بضحية من جنس أنثى تبلغ من العمر 58 سنة فاقدة للوعي.

وضحية من جنس أنثى تبلغ من العمر 18 سنة، توفيت لاحقا بالمستشفى. وضحية من جنس ذكر يبلغ من العمر 30 سنة له جروح في الكتف الأيسر. وكذا ضحية من جنس أنثى تبلغ من العمر 22 سنة في حالة صدمة.

وكذا ضحية من جنس أنثى تبلغ من العمر 10 أشهر متوفية، وضحية من جنس أنثى تبلغ من العمر عامين ونصف لها إصابات مختلفة.