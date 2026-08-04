وفاة شخصين وإصابة 4 آخرين في حادث مرور بمعسكر

توفي شخصان وأصيب 4 آخرون بجروح مختلفة، ظهر اليوم، في حادث مرور وقع بمنطقة بوهني في دائرة سيق بولاية معسكر.

وحسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، تمثل الحادث في اصطدام بين سيارتين سياحيتين على مستوى الطريق السيار شرق-غرب.

وأسفر الحادث عن وفاة شيخ يبلغ من العمر 71 سنة وطفلة تبلغ من العمر سنتين. تم تحويلهما إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى المحمدية.

بالإضافة إلى إصابة 4 آخرين éرجل بعمر 76 سنة، طفلة 10 سنوات، وامرأتان بعمر 35 و60 سنةé بجروح متفاوتة الخطورة، تم إسعافهم ونقلهم إلى مستشفى المحمدية.

وقد سخرت مصالح الحماية المدنية لهذا التدخل سيارتي إسعاف وشاحنة إطفاء، حسب ذات البيان.