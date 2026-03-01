وفاة شخصين وإصابة 4 آخرين في حادث مرور بتندوف

لقي شخصان حتفهما وأصيب 4 آخرون بجروح مختلفة ببلدية أم العسل التابعة لدائرة تندوف، وذلك إثر حادث مرور أليم وقع بولاية تندوف.

وحسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، تدخلت مصالح الحماية المدنية في تمام الساعة 12:07 زوالاً، في هذا الحادث. والذي تمثل في اصطدام عنيف بين سيارتين على مستوى الطريق الوطني رقم 50.

وخلف الحادث وفاة شخصين جرى تحويلهما إلى مصلحة حفظ الجثث، بالإضافة إلى إصابة 04 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة.

وتدخلت مصالح الحماية المدنية لتقديم الإسعافات الأولية ونقل الضحايا إلى المستشفى المحلي ومصلحة حفظ الجثث.