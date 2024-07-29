وفاة شخصين وإصابة 5 آخرين في حادثين بالوادي

تدخلت مصالح الحماية المدنية، صباح اليوم الإثنين، من أجل حادث إصطدام بين سيارتين على مستوى مفترق الطرق صحن العلوشة، ببلدية النخلة في الوادي.

وحسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، خلف الحادث وفاة شخص وإصابة 3 آخرين بجروح.

حيث تم إسعاف الضحايا ونقلهم إلى المستشفى المحلي، أما ضحية المتوفى فتم تحويله إلى مصلحة حفظ الجثث لذات المؤسسة.

كما تدخلت ذات المصالح على الساعة 10سا و20 دقيقة، من أجل حادث اصطدام بين سيارتين بالمكان المسمى اميه عطية، ببلدية قمار.

وخلف الحادث وفاة شخص وإصابة 2 آخرين بجروح، حيث تم إسعافهما ونقلهما إلى المستشفى المحلي. أما ضحية المتوفي فتم تحويله إلى مصلحة حفظ الجثث.