وفاة شخصين وإصابة 5 آخرين في حادث بتمنراست

لقي شخصان حتفهما، وأصيب 5 آخرين بجروح، إثر حادث انحراف وانقلاب سيارة بالطريق الولائي رقم 142 ببلدية إدلس في تمنراست.

وحسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، تدخلت ذات المصالح في هذا الحادث، على الساعة السابعة صباحاً. وتمثل الحادث في انحراف وانقلاب سيارة.

وخلّف الحادث وفاة شخصين وإصابة 5 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة. حيث تمّ اسعافهم ونقلهم إلى المستشفى المحلي، أما الضحيتين المتوفيتين تم تحويلهما إلى مصلحة حفظ الجُثث.