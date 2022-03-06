وفاة شخصين وإصابة 5 آخرين في حادث خطير بتيارت

لقي شخصين حتفهما وجُرح 5 آخرين، على إثر اصطدام سيارة أجرة بشاحنة في الطريق الولائي رقم 2 بفرندة في تيارت.

وفي التفاصيل، عرف الطريق الولائي رقم 2 حادث مرور خطير. بعد اصطدام سيارة أجرة من نوع “لوقان” وشاحنة من نوع “هينوا”.

وأسفر هذا الحادث، عن مقتل شخصين، ويتعلق الأمر بسيدة تبلغ من العمر 60 سنة. وسائق سيارة الأجرة والذي يبلغ من العمر 62 سنة.

بالإضافة إلى جرح 5 أشخاص آخرين، تم نقلهم من طرف مصالح الحماية المدنية لتلقي الاسعافات.

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وفاة 4 أشخاص وإصابة 119 آخرين في حوادث مرور خلال يوم واحد

سجلت وحدات الحماية المدنية، عبر التراب الوطني وفاة 4 أشخاص وإصابة 119 آخرين بجروح متفاوتة في حوادث مرور مختلفة خلال 24 ساعة.

وحسب بيان للحماية المدنية، فقد تم خلال الفترة الممتدة ما بين 05 الى 06 مارس 2022 وإلى غاية صبيحة هذا اليوم على الساعة الثامنة صباحا تسجيل 2472 تدخل في عدة مناطق مختلفة من الوطن. وهذا على إثر تلقي مكالمات الإستغاثة من طرف المواطنين. هذه التدخلات شملت مختلف مجالات أنشطة الحماية المدنية سواء المتعلقة بحوادث المرور الحوادث المنزلية. بالإضافة كذلك إلى الإجلاء الصحي، وإخماد الحرائق و الأجهزة الأمنية.

كما قامت وحدات الحماية المدنية خلال نفس الفترة بـ 106 تدخل من أجل عدة حوادث مرور عبر عدة ولايات. خلّفت هذه الحوادث الأخيرة وفاة 04 أشخاص و إصابة 119 أخرين بجروح مختلفة ومتفاوتة الخطورة في باقي حوادث المرور الأخرى. تم التكفل بالضحايا في عين المكان وتحويلهم الى المستشفيات المحلية من قبل إسعافاتنا.

كما تدخل اعوان الحماية المدنية من أجل إسعاف و إنقاذ 07 أشخاص أصيبوا باختناق، جراء استنشاقهم لغاز احادي اكسيد الكربونco المنبعث من أجهزة التدفئة المختلفة. المدفئة وسخانات المياه داخل منازلهم. بكل من ولايات أم البواقي بـ 04 اشخاص ، ولاية البويرة شخصين و ولاية باتنة شخص. وتم تقديم لهم الإسعافات الأولية في عين المكان. و تحويلهم إلى المراكز الصحية المحلية من قبل مصالح الحماية المدنية.

مع تسجيل حالتي وفاة بغاز أحادي الكربون co في كل من ولاية بجاية. و ولاية أم البواقي وفاة طفل يبلغ من العمر سنة متوفي مختنق بغاز احادي الكربون. المنبعث من مسخن حمام بحي بوحة بلعربي بلدية عين مليلة، تم تحويل الضحايا إلى المستشفيات المحلية.