وفاة شخصين وإصابة 5 آخرين في حادث مرور بسوق أهراس

خلف صبيحة اليوم الأحد، حادث مرور خطير، بالطريق الوطني رقم 81 الرابط بين بلديتي سوق أهراس وثاورة، قتيلان و 5 جرحى.

ونقل الجرحى، على جناح السرعة الى مصلحة الاستعجالات الطبية بمستشفى سوق اهراس.

وحسب المعلومات الأولية فان الحادث وقع اثر اصطدام تسلسلي لثلاثة سيارات من بينهم سيارة اجرى.

من جهتها مصالح الدرك الوطني بسوق اهراس، وعقب سماعها بالحادث تنقلت على جناح السرعة وقامت بكافة الاجراءات.

كما فتحت ذات المصالح، تحقيقا أمنيا لمعرفة الاسباب الحقيقة لهذا الحادث المميت.