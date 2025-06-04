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أخبار الجزائر

وفاة شخصين وإصابة 5 آخرين في حادث مرور بغليزان

بقلم عايدة.ع
وفاة شخصين وإصابة 5 آخرين في حادث مرور بغليزان
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توفي شخصان وأصيب اثنان آخران في حادث مرور مميت وقع على مستوى الطريق السيار شرق-غرب اتجاه وهران، ببلدية يلل ولاية غليزان.

وأفادت مصالح الحماية المدنية، أن الحادث تمثل في اصطدام بين سيارة للنقل الجماعي وشاحنة ذات مقطورة. على مستوى الطريق السيار شرق-غرب اتجاه وهران، ببلدية دائرة يلل.

حيث خلف الحادث وفاة شخصين أعمارهم 27 و 28 سنة  في عين المكان وتم نقلهما إلى مصلحة حفظ الجثث، وإصابة 05 آخرين تتراوح أعمارهم ما بين 20 و 28 سنة بجروح متفاوتة. تم إسعافهم و نقلهم إلى المستشفى المحلي.

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