وفاة شخصين وإصابة 5 آخرين في حادث مرور بغليزان

توفي شخصان وأصيب اثنان آخران في حادث مرور مميت وقع على مستوى الطريق السيار شرق-غرب اتجاه وهران، ببلدية يلل ولاية غليزان.

وأفادت مصالح الحماية المدنية، أن الحادث تمثل في اصطدام بين سيارة للنقل الجماعي وشاحنة ذات مقطورة. على مستوى الطريق السيار شرق-غرب اتجاه وهران، ببلدية دائرة يلل.

حيث خلف الحادث وفاة شخصين أعمارهم 27 و 28 سنة في عين المكان وتم نقلهما إلى مصلحة حفظ الجثث، وإصابة 05 آخرين تتراوح أعمارهم ما بين 20 و 28 سنة بجروح متفاوتة. تم إسعافهم و نقلهم إلى المستشفى المحلي.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور