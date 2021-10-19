وفاة شخصين وإصابة 5 آخرين في حادث مرور بالمسيلة

لقي شخصين حتفهما، وأصيب 5 آخرون بجروح، في حادث مرور وقع بمنطقة قبر لوصيف بإقليم بلدية بوسعادة في الطريق الوطني رقم 46 بولاية المسيلة.

وحسب بيان لمديرية الحماية المدنية بالولاية، تمثل الحادث في اصطدام بين سيارتين، مخلفا وفاة شخصين، وإصابة 5 آخرين، في ما لا تزال عملية التدخل في هذا الحادث متواصلة.

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