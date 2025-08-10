وفاة شخصين وإصابة 5 آخرين في حادث مروع بتبسة

تدخلت مصالح الحماية المدنية، عصر اليوم الأحد، إثر وقوع حادث مرور على مستوى الطريق الوطني رقم 83 بمنطقة هنشير أولاد جبارة، في تبسة، خلف وفاة شخصين.

وحسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، تمثل الحادث في اصطدام عنيف بين سيارتين. مما أسفر عن وفاة شخصين وإصابة 5 آخرين بجروح مختلفة.

وقد قامت فرق الإسعاف بتقديم الإسعافات الأولية للمصابين ونقلهم إلى المستشفى المحلي.

فيما تم تحويل جثامين المتوفين إلى مصلحة حفظ الجثث. وتجري حاليًا المصالح الأمنية المختصة تحقيقًا في ملابسات الحادث.