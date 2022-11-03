وفاة شخصين وإصابة 6 آخرين في إصطدام 4 مركبات بميلة

لقي شخصين حتفهما وأصيب 6 آخرين بجروح، في إصطدام تسلسلي لـ3 سيارات وشاحنة، فجر اليوم الخميس، بولاية ميلة.

وحسب بيان لمديرية الحماية المدنية بالولاية، تدخل مركز إسعاف الطرقات تاجنانت لأجل حادث مرور يتمثل في إصطدام تسلسلي لـ 03 سيارات وشاحنة ذات مقطورة.

ووقع الحادث، بالطريق السيار شرق غرب بإتجاه سطيف في بلدية وادي العثمانية بدائرة شلغوم العيد.

كما خلف الحادث 8 ضحايا تتراوح أعمارهم بين 12 سنة و62 سنة. حولوا من طرف مصالح الحماية إلى مصلحة الإستعجالات بمستشفى وادي العثمانية.

ومن بين الضحايا، يوجد ضحيتين لهما إصابات متعددة متوفيتين بمصلحة الإستعجالات يبلغان من العمر 62 سنة و12 سنة.