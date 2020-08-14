وفاة شخصين وإصابة 6 آخرين في تصادم سيارتين بغرداية

لقي شخصان مصرعهما، وأصيب 6 آخرون في حادث مرور خطير، على محور الطريق الوطني رقم 1 حوالي 160كم من المنيعة إتجاه عين صالح.

وتمثل الحادث في تصادم بين سيارتين سياحيتين، خلف وفاة شخصين في عين المكان وإصابة 6 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة.

وقد تم إسعاف المصابين ونقلهم على جناح السرعة إلى مستشفى المنيعة، فيما نقل المتوفون إلى مصلحة حفظ الجثث لذات المستشفى.

ونصحت الحماية المدنية بالمزيد من الحيطة والحذر وتطبيق جميع قواعد السلامة المرورية وتفادي السياقة تحت تأثير النعاس والإرهاب أثناء السفر الطويل.