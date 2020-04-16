وفاة شخصين وإصابة 93 آخرين خلال 24 ساعة الأخيرة

سجلت وحدات الحماية المدنية، خلال 24 ساعة الاخيرة، 2966 تدخل في عــدة مناطق مختلفة من الوطن، على إثر تلقي مكالمات الاستغـاثة من طرف المواطنين

وحسب بيان الحماية المدنية، شملت هذه التدخلات مختلف مجالات أنشطة الحمايـة المدنية سواء المتعلقة بحوادث المرور الحوادث المنزلية الإجلاء الصحي إخمــاد الحرائق و الأجهزة لأمنية.

فيما يخص النشاطات المتعلقة بالوقاية من انتشار فيروس كورونا، قامت وحدات الحماية المدنية خلال 24 ساعة الأخيرة عبر كافة التراب الوطني 281 عملية تحسيسية لفائدة المواطنين عبر 38 ولاية (139 بلدية)، حثتهم وتذكرهم على ضرورة إحترام قواعد الحجر الصحي وكذا التباعد الإجتماعي.

كما قامت الحماية المدنية، بـ 498 عملية تعقيم عامة عبر 45 ولاية ( 159 بلدية)، مست عدة منشات وهياكل عمومية وخاصة المجمعات السكنية والشوارع.

وخصصت المديرية العامة للحماية المدنية لهتين العمليتين 1764 عون حماية مدنية بمختلف الرتب، بالإضافة إلى وضع جهاز أمني لتغطية 23 إقامة مخصصة للحجر الصحي عبر 6 ولايات.

كما تدخلت وحدات الحماية المدنية خلال نفس الفترة على اثر 81 حادث مرور أدت إلى وفاة شخصين وإصابة 93 آخرين تم إسعافهم في مكان الحوادث، ثم نقلهم للمستشفيات المحلية.

ودخلت مصالح الحماية المدنية من اجل تقديم الإسعافات الأولية لـ 9 أشخاص مختنقين جراء استنشاقهم غاز احادي اكسيد الكربون co المنبعث من جهاز المدفئة وسخان الماء ، داخل مساكنهم بكل من ولاية تلمسان 4 أشخاص، الشلف 3 أشخاص، سيدي بلعباس 1 شخص وولاية سطيف شخص كذلك.

وتم التكفل بالضحايا في عين المكان ثم تحويلهم في حالة مقبولة الى المراكز الصحية المحلية من طرف الحماية المدنية.