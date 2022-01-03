وفاة شخصين وإصابة 95 آخرين نهاية الأسبوع الماضي

سجلت مصالح الأمن الوطني، وفاة شخصين وإصابة 95 آخرين في 75 حادث مرور على مستوى المناطق الحضرية، خلال الفترة الممتدة من 31 ديسمبر 2021 إلى الفاتح جانفي 2022.

وفي هذا السياق وحسب بيان لذات المصالح، فإن أسباب هذه الحوادث تعود بالدرجة الأولى إلى العنصر البشري، نتيجة عدم احترام قانون المرور.

إضافة الى عدم التقيد بمسافة الأمان، الإفراط في السرعة، الإرهاق وعدم التركيز عند السياقة.

في هذا الإطار، تُجدد المديرية العامة للأمن الوطني دعوتها لمستعملي الطريق العام إلى احترام قانون المرور، وتوخي الحيطة والحذر أثناء السياقة.

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وفاة 4 أشخاص في حادث مُروع بعين الحجل في المسيلة

كما لقي 4 أشخاص حتفهم، في حادث مرور خطير وقع في الطريق الوطني رقم 8، بعين الحجل في المسيلة. ونجم الحادث عن إصطدام بين سيارة وشاحنة.

وحسب بيان مصالح الحماية المدنية بالولاية، فقد تدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية عين الحجل، مدعومة بوحدة سيدي عيسى اليوم الأحد، على الساعة 14 سا 22 د في الحادث.

ووقع الحادث، بالمكان المسمى الناهية على مستوى الطريق الوطني رقم 08. وتمثل الحادث في اصطدام بين سيارة وشاحنة مخلفا وفاة 04 أشخاص.

وفاة 6 أشخاص في حوادث المرور وإختناقا بالغاز خلال يوم

كما خلفت حوادث المرور، خلال الـ24 ساعة الأخيرة، وفاة شخصين وإصابة 182 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة.