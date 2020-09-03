وفاة شخصين وإنقاذ آخرين سقطوا داخل بئر في عنابة

لقي شخصين مصرعهما وتم إنقاذ اثنين آخرين، اليوم الخميس، بعد سقوطهم داخل بئر، بالمنطقة الصناعية جسر بوشي، في ولاية عنابة.

وتدخلت وحدات الحماية المدنية لولاية عنابة، لسقوط 4 أشخاص في بئر، كانوا بصدد القيام بعملية تركيب مضخة مائية.

وتم إنقاذ شخصين ذات سن 23 و 29 سنة، وتسجيل وفاة شخصين أخرين ذات سن 23 و46 سنة.

وقد وقع حادث مماثل منذ سنة بذات المنطقة، حيث تسبب انفجار برميل كان معبئ بمادة الديليون في تفحم جثة شاب.

ووقع الحادث بالشركة الوطنية لهياكل الحديد بروماك بالمنطقة الصناعية جسر بوشي بالحجار، حيث كان الضحية بصدد تلحيم اطار حديدي.

وقد قام الضحية بالصعود فوق الاطار الحديدي للوصول الى أعلاه، أين اصابته شرارة من الحديد الساخن تسبب في انفجاره وتفحمه.