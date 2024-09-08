وفاة شخصين وإنقاذ 75 آخرين إثر التقلبات الجوية

أعلنت المديرية العامة للحماية المدنية، عن القيام بالعديد من العمليات إثر التقلبات الجوية الأخيرة، سمحت بإنقاذ 73 شخص، فيما توفي شخصين ويتم البحث عن شخصين آخرين جرفتهما السيول.

وحسب ذات البيان، تدخلت وحدات الحماية المدنية، بكل من بشار، وتمنراست، وبني عباس، والشلف، والبيض، وتيميمون، وسعيدة، وغرداية، واليزي، وتندوف، وتيارت، على إثر التقلبات الجوية المصحوبة بأمطار رعدية معتبرة.

حيث قامت ذات المصالح، بعدة عمليات إنقاذ اشخاص محاصرين في وضعيات خطيرة. وكذا القيام بعشرات عمليات إمتصاص مياه الأمطار من داخل عدة سكنات ومنازل وكذا بعض المنشآت العمومية والخاصة.

بالاضافة تم القيام بالعديد من عمليات سمحت بإنقاذ 75 شخص، منهم 30 بولاية بشار، و09 بولاية تندوف. و26 بولاية النعامة، و3 بولاية إليزي، و3 بولاية تندوف، و2 بولاية تمنراست، وشخص بولاية بني عباس، وشخص بولاية البيض.

كما تجري عملية البحث عن شخصين جرفتهما السيول، على مستوى ولاية البيض ببلدية بوسمغون. ويتعلق الأمر بشخص على متن شاحنة جرفته سيول واد دميرينة. وشخص بولاية تمنراست ببلدية عين أمقل جرفته مياه واد أثناء السباحة.

وفي حين تم تسجيل 02 حالتي وفاة، الحالة الأولى بولاية إليزي، ببلدية برج عمر ارديس. ويتعلق الأمر بفتاة تبلغ من العمر 11 سنة، جرفتها سيول واد تيهاوهاوت أول أمس، وتم إنتشالها يوم أمس.

فيما تم تسجيل حالة الوفاة الثانية بولاية تمنراست، ببلدية تمنراست بمنطقة إيفق، حيث تم إنتشال جثمان شخص جرفته مياه واد توفدات.

حالة تاهب قصوى إثر التقلبات الجوية

هذا وعلى إثر النشرات الجوية الخاصة بتساقط الأمطار الرعدية تخص عدة ولايات من الهضاب العليا والجنوبية الصادرة عن الديوان الوطني للأرصاد الجوية، وبتوجيهات من المدير العام قامت مديرية تنظيم وتنسيق التدخلات كخطوة استباقية عملياتية بما يلي:

تم تجنيد المئات من الأعوان و الفرق المختصة للتدخل في حوادث الفيضانات. ووضع في حالة تأهب قصوى فرق الدعم والتدخل الأولي بمكونتها الخاصة بالتدخل في الفيضانات.

كما تم إرسال فرقة متكونة من 12 عون مختص في التدخل والإسعاف في المحيط المائي إلى ولاية بشار. وإرسال فرق الدعم والتدخل الأولي من ولايات معسكر، غليزان ووهران باتجاه ولاية بشار.

فيما تم وضع فرقة مكونة من21 مسعف في البيئة المائية على مستوى ولاية سيدي بلعباس في حالة تأهب. وتم إرسال فرقة الدعم والتدخل الأولي للوحدة الوطنية للتدريب والتدخل إلى ولاية سيدي بلعباس.