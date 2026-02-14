وفاة شخصين وتسمم آخر بالغاز في بومرداس

شهد حي “عدل” ببلدية تيجلابين في ولاية بومرداس، صباح اليوم السبت، حادثة تسمم مأساوية بغاز أحادي أكسيد الكربون.

وتدخلت مصالح الحماية المدنية في حدود الساعة الـ11سا، لإسعاف عائلة تعرضت لاستنشاق الغاز القاتل المنبعث من سخان الماء.

وخلف الحادث وفاة شخصين يبلغان من العمر 27 و33 سنة في عين المكان. حيث تم تحويل جثمانيهما إلى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى المحلي.

فيما وُجد الشخص الثالث في حالة حرجة يعاني من صعوبة حادة في التنفس وفقدان للوعي.

وقد قامت فرق الإسعاف بتقديم التدابير الطبية الاستعجالية للمصاب ونقله على جناح السرعة إلى المؤسسة الاستشفائية القريبة لتلقي العلاج اللازم.