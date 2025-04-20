وفاة شخصين وتسمم اثنين آخرين بالغاز في تيارت

توفي شخصان وأصيب 2 آخران جراء تعرضهم لتسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من المدفأة، بالمكان المسمى حي تقسيميات الري ببلدية السوڨر ولاية تيارت.

وافادت مصالح الحماية المدنية، أنها تدخلت على الساعة 09سا 50د، من أجل حادث تسمم بغاز أحادي اكسيد الكربون. المنبعث من المدفأة. بالمكان المسمى حي تقسيميات الري ببلدية و دائرة السوڨر.

مشيرة أن الحادث خلّف وفاة شخصين يبلغان من العمر 28 سنة و 37 سنة، و تسمم 02 آخرين. لهما صعوبة في التنفس تم إسعافهما و نقلهما إلى المستشفى المحلي.

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