وفاة شخصين وتواجد آخر في حالة خطيرة تسمما بالغاز في البليدة

تدخلت الوحدة الرئيسية للحماية المدنية لولاية البليدة في حدود الساعة 11 سا و27 دقيقة بالمكان المسمى باب الرحبة القديمة. من أجل اسعاف 3 أشخاص تعرضو للتسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من (كانون، نافخ ، جمر) . كانوا يستعملونه في تسخين داخل غرفة مغلقة.

وخلف ضحيتتن متوفيتين من جنس انثى تبلغان من العمر 62 سنة و 63 سنة. وضحية ثالثة في حالة جد خطيرة تبلغ من العمر 57 سنة. تم تقديم الاسعافات الأولية للضحية و اجلائها نحو مستشفى ابراهيم تريشين.

