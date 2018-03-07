وفاة شخصين وجرح آخر في حادث مرور بولاية الشلف

تسبب حادث مرور عنيف في وفاة شخصين صبيحة اليوم الأربعاء وجرح آخر بالطريق السيار بولاية الشلف.

وأفادت مصالح الحماية المدنية، أن الحادث وقع على الساعة 5:30 على مستوى الطريق السيار.

بعد إنحراف سيارة عن الطريق واصطدامها بالحاجز بمنطقة الزواتنية بلدية سنجاس باتجاه الجزائر .

وهو ما أدى إلى وفاة شخصين يبلغان من العمر 30 و32 سنة ينحدرون من ولاية الشلف وجرح شخص آخر.

اين تدخلت مصالح الحماية المدنية لنقل الضحايا الى مصلحة الجثث بمستشفى اولاد محمد.

فيما فتحت مصالح الدرك الوطني تحقيقا حول اسباب الحادث.