وفاة شخصين وجرح أربعة أخرين في حادث مرور بسعيدة

خلف حادث مرور مميت بالطريق الوطني رقم 06 عند مفترق الطرق سيدي أحمد بلدية سيدي أحمد دائرة عين الحجر بولاية سعيدة وفاة شخصين وجرح أربعة اخرين

و تمثل الحادث في اصطدام سيارة سياحية من نوع بيجو 504 تحمل ترقيم ولاية سعيدة بشاحنة من نوع JMC تحمل ترقيم ولاية الجزائر خلف الحادث ضحيتين (02) ميتيين في عين المكان نقلوا الى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى المدني أحمد مدغري و اصابة أربع (04) أشخاص اخرين باصابات متفاوتة الخطورة.

وتم تقديم الإسعافات الأولى للضحايا بعين المكان ليتم بعدها نقلهم الى القطاع الصحي بعين الحجر