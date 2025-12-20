إعــــلانات
بقلم د.داود
وفاة شخصين وجرح 5 آخرين في حادثي مرور بتيارت
تدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية بالسوقر، اليوم من أجل حادث مرور تمثل في اصطدام سيارتين سياحيتين على مستوى طريق بلدي غير مصنف، يربط بين الطريق الوطني رقم 90 والطريق الوطني رقم 23، ببلدية السوقر.

خلّف الحادث وفاة شخص واحد يبلغ من العمر 39 سنة في عين المكان، وإصابة 5 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 31 و58 سنة.

كما تدخلت الوحدة الرئيسية للحماية المدنية بتيارت، من أجل حادث مرور تمثل في اصطدام شاحنة لنقل الحليب ومشتقاته بسيارة سياحية، وذلك أمام جامعة العلوم الاقتصادية والتجارية “سيميطال” على مستوى الطريق الوطني رقم 14، ببلدية ودائرة تيارت.

وخلّف الحادث وفاة شخص واحد يبلغ من العمر 26 سنة، حيث تم تحويله إلى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى الولائي يوسف دمرجي.

