وفاة شخصين وطرقات مغلقة في 4 ولايات!

الثلوج الكثيفة تسببت في غلق العديد من المسالك على مستوى البويرة

وفاة ثلاثيني اختناقا بالغاز في عين اسمارة بقسنطينة

إسعاف 11 شخصا تعرضوا إلى اختناقات في حادثي تسرب للغاز بأم البواقي

تسببت التقلبات الجوية الأخيرة في إصابة امرأة في الخميسنات من العمر وعرقلة حركة المرور جراء غلق الطرقات في 4 ولايات.

ففي ولاية البليدة، تسببت الرياح القوية التي هبّت، ليلة أمس، والمصحوبة بأمطار، في إصابة سيدة تبلغ من العمر

59 سنة، على مستوى اليد اليمنى، بعد سقوط شجرة داخل منزلها بالحي الفوضوي في «وادي بن عزة» التابعة

لمنطقة «بن عاشور» بالبليدة، حيث تم نقلها من طرف عناصر الحماية المدنية لدائرة اولاد يعيش إلى مستشفى «فرانس فانون» لتلقي العلاج اللازم.

وعاش سكان المنطقة ليلة رعب بسبب سقوط الأشجار، مما اضطرهم إلى المبيت عند الجيران، كما انتقدوا غياب

السلطات المحلية التي لم تكلف نفسها عناء تفقد الوضع أو مساعدة السكان.

أما في ولاية تيزي وزو، فقد تسبب التساقط الكثيف للثلوج على المرتفعات التي يفوق علوها 1000 متر، في غلق

الطرق الوطنية مجددا، منها الطريق رقم 33 بين «حيزر» و«تيكجدة» و رقم 15 بين «صحاريج» و«تيزي»

والطريق الوطني رقم 15 في «امشدالة» باتجاه «تيكجدة».

أما في ولاية البويرة، فقد تسببت الأمطار في عرقلة حركة المرور، سواء في الطريق السيّار أو الطرق الوطنية،

كالطريق الوطني رقم 5 المعروف بحركة كثيفة، مع تسجيل خسائر مادية في انحراف مركبتين بمنطقة

«الأخضرية»، حيث تحوّلت بعض الطرق إلى أرضية زلجة، مما شكّل خطرا على السائقين الذين أصبحوا يسوقون بحذر خوفا من انقلاب مركباتهم.

من جهة أخرى، عثر، أول أمس، على شاب في العقد الرابع من العمر، جثة هامدة داخل غرفته في منزل العائلة بحي «24 فيفري» ببلدية بوسعادة في المسيلة، والذي توفي جراء الغازات المنبعثة من مدفأة المنزل.

أين تم نقله إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى «رزيق البشير» في بوسعادة.

وفاة ثلاثيني اختناقا بالغاز في عين اسمارة بقسنطينة

ولقي، أمس، ثلاثيني مصرعه داخل منزله اختناقا بالغاز المحروق المنبعث من آلة طبخ في حي «أبناء العم بوسنة» في عين اسمارة بقسنطينة.

ويتعلق الأمر بالمسمى «ب.أ»، البالغ من العمر 30 سنة، والذي عثر عليه جثة هامدة في حدود الساعة الحادية

عشرة من صباح أمس، أين تدخلت مصالح وحدة القطاع للحماية المدنية في عين اسمارة من أجل محاولة

إسعاف الضحية، إلا أن معاينة طبيب الفرقة أكدت وفاته في عين المكان اختناقا بالغاز المتسرب من آلة الطبخ، ليتم نقله إلى مصلحة حفظ الجثث في مستشفى الخروب.

إسعاف 11 شخصا تعرضوا لاختناقات في حادثي تسرب للغاز بأم البواقي

تدخلت، أمس، مصالح الحماية المدنية لوحدتي «عين البيضاء» و«مسكيانة» في ولاية أم البواقي.

من أجل إسعاف 11 شخصا تتراوح أعمارهم بين 4 و60 سنة، ونقلهم إلى مصلحتي الاستعجالات الطبية

للمؤسستين الاستشفائيتين «محمد بوحفص» و«زرداني صالح»، من أجل إنقاذ حياتهم وتقديم الإسعافات

الأولية لهم بعد استنشاقهم لغازات سامة عقب تسرب غاز أحادي أوكسيد الكربون المنبعث من سخّان ماء ومدفأة.

حيث أحسّ الضحايا بغثيان وصعوبة في التنفس جراء هذه الغازات السامة التي كادت أن تودي بحياتهم.