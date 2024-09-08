وفاة شخصين وفقدان آخر وإنقاذ 24.. هذه الحالة العامة للتقلبات الجوية

إثر الاضطرابات الجوية المسجلة خلال لساعات الأخيرة والتي تخص هطول أمطار غزيرة. سجلت وحدات الحماية المدنية عدة تدخلات تمثلت في عدة عمليات إنقاذ أشخاص عالقين ومحصورين بسبب إرتفاع منسوب المياه.

وقد انتشلت مصالح الحماية المدنية لولاية تامنغست جثة شخص جرفته مياه واد عين أمقل ببلدية عين أمقل.

وفي ولاية البيض، تم تسجيل انحراف شاحنة على متنها شخصين نجاة واحد. وعملية بحث عن آخر على الطريق البلدي غير مصنف إثر ارتفاع منسوب المياه واد دميرينة ببلدية مسمغون.

وبولاية بشار، تم امتصاص مياه الامطار في كل من الساحة العامة، حي كاسطور، سكنات عدل، حي السلام، حي الفوليتيف.

كما تم امتصاص مياه الامطار من داخل 05 منازل وعدة مناطق بوسط المدينة.

وفي ولاية النعامة، تدخلت الوحدة الثانوية الحماية المدنية بالعين الصفراء هذا اليوم على الساعة 14سا و6 دقائق. لأجل إنتشال جثة غريق من جنس ذكر له 59 سنة. جرفته سيول واد بوسط مدينة العين الصفراء.

وتم نقله من طرف المصالح لمصلحة حفظ الجثت بالمؤسسة الإستشفائية محمد بوضياف بالعين الصفراء.

كما تم إنقاذ شخصين كانوا على متن دراجة نارية إثر إرتفاع منسوب مياه واد البيض ببلدية مغرار.

وتم إنقاذ 03 أشخاص كانوا على متن سيارة سياحية إثر إرتفاع منسوب مياه واد النخيلة ببلدية مغرار.

كما تم إنقاذ شخصين كانا عالقين بشاحنة على مستوى الطريق الوطني رقم 06 إثر إرتفاع واد النخيلة ببلدية مغرار.

وتم إنقاذ 17 شخصا بوسط المدينة وحي الإشتراك إثر إرتفاع منسوب الوادي عين الصفراء ببلدية عين الصفراء.