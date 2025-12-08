وفاة شخصين و إصابة آخر اثر احتراق سيارة ببرج باجي مختار

تدخلت الوحدة الثانوية رقان صبيحة اليوم في حدود الساعة 04 سا و50 د من أجل حادث مرور يتمثل في انقلاب واحتراق سيارة سياحية نوع طيوطا على مستوى طريق الوئام الرابط بين رقان و ولاية برج باجي مختار على بعد حوالي 60 كلم جنوب رقان.

خلف الحادث إصابة شحص بحروق من الدرجة الثانية على مستوى الأطراف السفلية والوجه يبلغ من العمر حوالي 29 سنة نقل قبل وصول النجدة عن طريق سيارة خاصة الى مصلحة لاستعجالات بمستشفى رقان

والضحية الثانية لقت حتفها تم نقله الى مستشفى رقان بعد استكمال اجراءات الأمنية من طرف فرق الدرك الوطني