إعــــلانات
أخبار الجزائر

وفاة شخصين و إصابة 3 آخرين في حريق محل تجاري بالأغواط

بقلم عايدة.ع
وفاة شخصين و إصابة 3 آخرين في حريق محل تجاري بالأغواط
  • 111
  • 0

لقي شخصان حتفهما وأصيب 3 آخرون في حريق شب داخل محل لبيع الافرشة و الأغطية بالطابق الأرضي لبناية (R+01) بحي أول نوفمبر، ببلدية الأغواط.

وأوضحت مصالح الحماية المدنية، أنها تدخلت مصالحنا على الساعة 00سا24د، من أجل إخماد حريق شب داخل محل لبيع الأفرشة والأغطية. بالطابق الأرضي لبناية (R+01) بحي أول نوفمبر، ببلدية و دائرة الأغواط.

حيث خلف الحريق وفاة شخصين تم نقلهما إلى مصلحة حفظ الجثث. و 03 أشخاص لهم ضيق في التنفس تم إسعافهم و نقلهم إلى المستشفى المحلي.

فيما تم إخماد الحريق و منع انتشاره إلى باقي البناية.

»إضغط إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

رابط دائم : https://nhar.tv/saKlE
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر
AMA Computer