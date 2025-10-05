وفاة شخصين و إصابة 3 آخرين في حريق محل تجاري بالأغواط

لقي شخصان حتفهما وأصيب 3 آخرون في حريق شب داخل محل لبيع الافرشة و الأغطية بالطابق الأرضي لبناية (R+01) بحي أول نوفمبر، ببلدية الأغواط.

وأوضحت مصالح الحماية المدنية، أنها تدخلت مصالحنا على الساعة 00سا24د، من أجل إخماد حريق شب داخل محل لبيع الأفرشة والأغطية. بالطابق الأرضي لبناية (R+01) بحي أول نوفمبر، ببلدية و دائرة الأغواط.

حيث خلف الحريق وفاة شخصين تم نقلهما إلى مصلحة حفظ الجثث. و 03 أشخاص لهم ضيق في التنفس تم إسعافهم و نقلهم إلى المستشفى المحلي.

فيما تم إخماد الحريق و منع انتشاره إلى باقي البناية.

