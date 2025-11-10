وفاة شخصين و إصابة 5 آخرين في حادث مرور بالجلفة

لقي شخصان حتفهما وأصيب 5 آخرون، في حادث مرور وقع صبيحة اليوم الإثنين، على مستوى الطريق الوطني رقم 01 منطقة رأس الريح ببلدية الجلفة.

وأوضحت مصالح الحماية المدنية، أنها تدخلت على الساعة 05سا30د إثر حادث اصطدام بين سيارة و شاحنة. على مستوى الطريق الوطني رقم 01 منطقة رأس الريح بلدية و دائرة الجلفة.

حيث خلّف الحادث وفاة شخصين تم نقلهما إلى مصلحة حفظ الجثث و إصابة 5 آخرين. تم إسعافهم ونقلهم إلى المستشفى المحلي.

