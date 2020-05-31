وفاة شخصين و 162 جريح إثر حوادث مرور في ظرف 24 ساعة

سجلت وحدات الحماية المدنية في الـ 24 ساعة الماضية، وفاة شخصين وإصابة 162 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة إثر حوادث مرور متفرقة عبر طرقات الوطن.

وأحصت الحماية المدنية 2836 تدخل مسّ حوادث المرور والإجلاء الصحي وإخماد الحرائق وحملات التحسيس وتطهير شوارع ومؤسسات للحد من انتشار فيروس “كورونا”.

وقد شهدت وحدات الحماية المدنية خلال الـ 24 ساعة الماضية، 126 تدخل من أجل حوادث المرور والتكفل بالضحايا، أين توفي شخصان وأصيب 162 آخرون بجروح مختلفة.

كما قامت مصالح الحماية بإخماد 4 حرائق في ولايات الجزائر، غليزان، بجاية وبشار، والتي خلفت اختناق شخص في شقة بمنطقة “عين النعجة” بالعاصمة أسعف في عين المكان.

فيما أصيب شخص بحروق من الدرجة الأولى وآخر بجروح خفيفة إثر حريق نشب داخل منزل بحي الشهيد “حمو بوتليليس” بولاية غليزان وتم التكفل بهما ونقلهما إلى المستشفى المحلي.