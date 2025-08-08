وفاة شخص إثر إصطدام حافلة وسيارة بالوادي

توفي شخص، صباح اليوم الجمعة، إثر وقوع حادث مرور، على مستوى الطريق الوطني رقم 16، وتحديدًا ببلدية واد العلندة ودائرة أمية ونسة في الوادي.

وحسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، تمثل الحادث في اصطدام عنيف بين سيارة وحافلة. مما أسفر عن وفاة شخص وإصابة آخر بجروح مختلفة.

وعلى الفور، قامت فرق الإنقاذ بتقديم الإسعافات الأولية للجريح في عين المكان، قبل نقله إلى المستشفى المحلي لتلقي العلاج.

فيما تم تحويل جثة الضحية، إلى مصلحة حفظ الجثث. وتجري حاليًا تحقيقات لتحديد الأسباب الدقيقة وراء وقوع هذا الحادث.