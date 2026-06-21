وفاة شخص إثر اصطدام دراجته بلافتة إشهارية في وهران

توفي شخص وأصيب آخر بجروح متفاوتة الخطورة، صبيحة اليوم الأحد، إثر حادث مرور أليم وقع بولاية وهران.

وحسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، فإن الحادث تمثل في انحراف دراجة نارية واصطدامها بلافتة إشهارية على مستوى الطريق الوطني رقم 04 ببلدية ودائرة السانية.

وتدخلت وحدات الإسعاف في حدود الساعة الحادية عشرة وأربعين دقيقة صباحاً، في هذا الحادث، لتقديم الدعم والإسعافات الضرورية.

وخلّف الحادث وفاة شخص يبلغ من العمر 40 سنة، جرى نقل جثته إلى مصلحة حفظ الجثث. وإصابة آخر يبلغ من العمر 34 سنة بجروح مختلفة.

وقد تم إسعاف الضحية المصاب في عين المكان قبل نقله مباشرة إلى المصالح الاستشفائية لاستكمال العلاج.