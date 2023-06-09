وفاة شخص إثر اصطدام بين سيارة وحافلة في عين الدفلى

تسبب حادث مرور وقع صبيحة اليوم الجمعة، في وفاة شخص بولاية عين الدفلى.

وحسب مصالح الحماية المدنية، فقد سجلت مصالح الحماية المدينة لولاية عين الدفلى. حادث مرور مميت بالطريق السيار في اتجاه الغرب بالمكان المسمى زدين بلدية زدين. وتمثل الحادث في اصطدام ما بين سيارة سياحية من نوع بيجو 308 و حافلة لنقل المسافرين من نوع هيقر تعمل على خط الجزائر وهران.

كما خلّف الحادث وفاة سائق السيارة في عين المكان و البالغ من العمر 44 سنة. ليتم تحويله إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى سيدي بوعبيدة بالعطاف. فيما فتحت المصالح المختصة تحقيقا في ملابسات الحادث.