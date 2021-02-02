وفاة شخص إثر اصطدام سيارة بقطار في الشلف

أعلنت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية عن تسجيل، اصطدام قطار يضمن خط العاصمة-وهران مع سيارة على مستوى معبر سطحي، ببلدية بوقادير.

ووقع حادث الاصطدام في ولاية الشلف، مساء اليوم الثلاثاء، في حدود الساعة 13.09.

و تسبب الحادث في وفاة سائق السيارة، وإلحاق أضرار بليغة بالقطار من نوع “كوراديا”.

وحسب بيان الشركة، فإن القطار متوقف حاليا، في انتظار استكمال الإجراءات المعمول بها، واستخراج السيارة العالقة تحت القطار.

وسخرت مصالح الشركة الوسائل الضرورية لضمان نقل المسافرين العالقين، نحو وجهتهم النهائية في أفضل الظروف.