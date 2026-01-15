وفاة شخص إثر اصطدام شاحنة بقطار في الشلف

لقي شخص مصرعه اليوم الخميس، إثر اصطدام بين قطار وشاحنة بواد سلي ولاية الشلف.

وتدخلت مصالح الحماية المدنية على الساعة 12سا23د إثر حادث إصطدام قطار بشاحنة من الحجم الصغير، بالمكان المسمى منطقة لاكابير، بلدية وادي سلي، دائرة بوقادير.

الحادث أسفر عن وفاة شخص من جنس ذكر يبلغ من العمر 35 سنة تم نقله إلى مصلحة حفظ الجثـث بالمستشفى المحلي.

