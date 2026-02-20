وفاة شخص إثر اصطدام شاحنة وسيارة بتبسة

لقي شخص حتفه، عصر اليوم الجمعة، في حادث مرور أليم وقع بولاية تبسة.

وحسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، نجم الحادث عن اصطدام عنيف بين شاحنة وسيارة سياحية على مستوى الطريق الوطني رقم 16. وتحديداً بالمكان المسمى “المطاحن الكبرى” الواقع ببلدية ودائرة العوينات.

وقد تدخلت وحدات الحماية المدنية في حدود الساعة 15سا 20د فور تلقي البلاغ. حيث أسفر الحادث عن وفاة شخص من جنس ذكر في عين المكان.

وقامت فرق الإسعاف بانتشال الضحية وتحويل جثمانه إلى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى المحلي.