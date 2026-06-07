وفاة شخص إثر حادث اصطدام قطار بمركبة في عنابة

تدخلت مصالح الحماية المدنية، اليوم الأحد، على الساعة 07 سا 09 دقائق. إثر حادث اصطدام بين قطار لنقل المسافرين. (يعمل خط عنابة - برحال) و شاحنة. على مستوى الطريق الوطني رقم 44 مدخل المدينة الجديدة مصطفى بن عودة، بلدية وادي العنب ودائرة شطايبي.

و خلّف الحادث وفاة شخص من جنس ذكر يبلغ من العمر حوالي 70 سنة، تمّ تحويله إلى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى المحلي.

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