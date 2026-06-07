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أخبار الجزائر

وفاة شخص إثر حادث اصطدام قطار بمركبة في عنابة

بقلم أسماء
وفاة شخص إثر حادث اصطدام قطار بمركبة في عنابة
صورة من الأرشيف
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تدخلت مصالح الحماية المدنية، اليوم الأحد،  على الساعة 07 سا  09 دقائق. إثر حادث اصطدام بين قطار لنقل المسافرين. (يعمل خط عنابة - برحال) و شاحنة. على مستوى الطريق الوطني رقم 44 مدخل المدينة الجديدة مصطفى بن عودة، بلدية وادي العنب ودائرة شطايبي.

و خلّف الحادث وفاة شخص من جنس ذكر يبلغ من العمر حوالي 70 سنة، تمّ تحويله إلى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى المحلي.

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