عين الدفلى.. وفاة شخص دهسته عدة مركبات !

تدخلت مصالح الحماية المدنية، ممثلة في مركز إسعاف الطرقات بومدفع. في حدود الساعة 5 سا و30 دقيقة من أجل حادث مرور مميت. بالطريق السيار شرق غرب المكان المسمى بن زغيمي بلدية بومدفع.

وتمثل الحادث في دهس عدة مركبات لشخص من جنس ذكر يبلغ من العمر حوالي 40 سنة مما خلفه متوفيا في عين المكان.

وتم تحويل جثة الضحية إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى خميس مليانة.

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