وفاة شخص إثر سقوطه في بئر بالشلف

تدخلت مصالح الحماية المدنية، صباح اليوم السبت، من أجل إنقاذ شخص تعرض لحادث سقوط داخل بئر عمقه حوالي 8 أمتار، وذلك بمنطقة بقعة العوامرية ببلدية الزبوجة في الشلف.

وحسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، أسفر الحادث عن وفاة شخص من جنس ذكر يبلغ من العمر 56 سنة. وعلى الفور، قامت فرق الإنقاذ بانتشال جثمانه.

وقد تم تحويل جثة الضحية إلى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى المحلي. فيما فتحت المصالح المختصة تحقيقًا لتحديد ملابسات هذا الحادث المأساوي.