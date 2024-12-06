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وفاة شخص إثر سقوطه من بناية بقسنطينة

بقلم النهار أونلاين
وفاة شخص إثر سقوطه من بناية بقسنطينة
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توفي زوال اليوم الجمعة بولاية قسنطينة شخص إثر سقوطه من الطابق الأول لبناية سكنية .

وحسب ما أفاد به بيان للحماية المدنية فإنه وبحدود الساعة 13 سا47د تدخلت مصالح الحماية المدنية بولاية قسنطينة من أجل إسعاف شخص تعرض لحادث سقوط .

وسقط الضحية من الطابق الأول لبناية سكنية تتكون من 3 طوابق يحي النسيم رقم 15 بوالصوف ببلدية ودائرة قسنطينة.

حيث توفي الضحية البالغ من العمر 26 سنة بعين المكان وتم تحويله إلى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى المحلي.

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