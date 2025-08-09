وفاة شخص إثر سقوطه من عمود كهربائي بالبليدة

تدخلت مصالح الحماية المدنية، ظهر اليوم السبت، إثر حادث سقوط مأساوي في حي 125 مسكن ببلدية ودائرة مفتاح، في البليدة.

وحسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، وقع الحادث بعد سقوط شخص من عمود كهربائي أثناء قيامه بأعمال الصيانة. مما أسفر عن وفاته على الفور. والضحية هو رجل يبلغ من العمر 40 سنة.

وقد قامت فرق الإسعاف بنقل جثة المتوفى إلى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى المحلي. فيما فتحت المصالح المختصة تحقيقًا لتحديد ملابسات الحادث.