وفاة شخص إثر صعقة كهربائية بسطيف

لقي شخص حتفه صبيحة اليوم الأربعاء، بولاية سطيف، إثر تعرضه لصعقة كهربائية بالمكان المسمى دوار تمقسين، بلدية لقلتة الزرقاء.

وأوضحت مصالح الحماية المدنية، أنها تدخلت على الساعة 11سا58د من أجل إسعاف. شخص تعرّض لصعقة كهربائية بالمكان المسمى دوار تمقسين، بلدية لقلتة الزرقاء دائرة العلمة.

مشيرة أن الحادث خلّف وفاة شخص يبلغ من العمر حوالي 41 سنة، تم تحويله إلى مصلحة حفظ. الجثث بالمستشفى المحلي.

