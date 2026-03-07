وفاة شخص إثر صعقة كهربائية بولاية المنيعة

لقي شخص حتفه صباح اليوم إثر تعرضه لصعقة كهربائية بحي بلبشير، بالقرب من مصلى العيد بولاية المنيعة، حسب ما أفادت به مصالح الحماية المدنية.

وأوضحت ذات المصالح أن الوحدة الرئيسية للحماية المدنية بالمنيعة تدخلت في حدود الساعة السابعة وخمسين دقيقة صباحًا (07:50) من أجل إسعاف شخص تعرض لصعقة كهربائية بعين المكان.

وأضاف المصدر نفسه أن الحادث أسفر عن وفاة الضحية، وهو من جنس ذكر، في عين المكان، حيث تم تحويل جثمانه إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى العقيد محمد شعباني.