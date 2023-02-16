وفاة شخص إختناقا بالغاز المنبعث من مدفأة في الشلف

لقي شخص حتفه، اليوم الخميس، إثر تعرضه للإختناق بالغاز المنبعث من مدفأة موصولة بقارورة غاز البوتان، داخل مسكنه، في الشلف.

وحسب بيان لمديرية الحماية المدنية بالولاية، تدخلت مصالح الحماية، في حدود الساعة الثامنة و45 دقيقة من صباح هذا اليوم في هذا الحادث.

أين تم إسعاف وإجلاء شخص يبلغ من العمر 39 سنة في حالة حرجة وفاقد للوعي من مسكنه ببقعة سيدي عيسى تاوقريت.

وأصيب الضحية، بتسمم بسبب استنشاقه لغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من مدفأة موصولة بقارورة غاز البوتان التي كانت موجودة داخل الغرفة.

وحسب مسؤلي العيادة المتعددة الخدمات لذات البلدية، فإن الضحية فارق الحياة متأثرا بإصابته.