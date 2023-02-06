وفاة شخص إختناقا بالغاز في الجلفة

لقي شخص حتفه، وأصيب آخر، إثر تعرضهما للتسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من مدفأة بمنزلهم العائلي في الجلفة.

وحسب بيان لمديرية الحماية المدنية بالولاية، تدخلت إسعافات الوحدة الرئيسية زوال اليوم الإثنين، لأجل حادث تسمم شخصين إثر استنشاقهما لغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من المدفأة.

ووقع الحادث، بعمارة حي سي الحواس بمدينة الجلفة. مخلفا وفاة ضحية من جنس ذكر يبلغ من العمر 34 سنة.

وكذا إصابة آخر عمره 42 سنة، حيث تم تقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصاب. واجلائه الى مستشفى محاد عبد القادر بحي شعباني بالجلفة.

فيما تم تحويل الضحية المتوفية إلى مصلحة حفظ الجثث بذات المستشفى.