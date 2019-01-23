وفاة شخص إختناقا بالغاز في خنشلة

لقي شخص حتفه، منتصف نهار اليوم الأربعاء، إختناقا بغاز أول أكسيد الكربون، ببلدية “أنسيغة” ولاية خنشلة.

وحسب بيان الحماية المدنية، فإنه تم العثور على الضحية داخل منزله بدوار “أولاد بوكحيل” ببلدية أنسيغة.

وقام عناصر الحماية المدنية بنقل الجثة إلى المصلحة المعنية بمستشفى بابار، فيما فتحت المصالح الأمنية تحقيقا لمعرفة ظروف وملابسات الحادث.

وأضاف البيان، قد وصل عدد ضحايا الإختناقات بالغاز، بولاية خنشلة، منذ 28 ديسمبر الماضي إلى 4 وفيات.

في الوقت الذي أنقذت فيه مختلف وحدات الحماية المدنية المنتشرة عبر بلديات الولاية، 12 شخصا من خطر الموت