وفاة شخص إختناقا بالغاز وإنقاذ أفراد عائلته في قسنطينة

لقي شخص حتفه، وتعرض أفراد عائلته للتسمم جراء إستنشاقهم لغاز أول أكسيد الكربون المنبعث من المدفأة.

وحسب بيان لمديرية الحماية المدنية بالولاية، تدخلت إسعافات الحماية المدنية لبلدية ديدوش مراد، صباح اليوم الإثنين، لأجل إسعاف عائلة متكونة من 3 أفراد.

وتم التدخل، على مستوى شقة بحي بلعابد العربي 210 مسكن ببلدية ديدوش مراد في قسنطينة.

أين تعرض أفراد عائلة متكونة من 3 أفراد للإختناق، جراء إستنشاقهم لغاز أول أكسيد الكربون المنبعث من المدفأة.

ولقي ضحية من جنس ذكر يبلغ من العمر 68 سنة حتفه اختناقا بالغاز، حيث أكد الطبيب وفاته في المستشفى.

كما تم إسعاف شخص يبلغ من العمر 61 سنة، وآخر يبلغ من العمر 25 سنة من جنس أنثى. حيث وجدا في حالة غثيان ودوار إلى نفس المستشفى.