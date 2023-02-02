وفاة شخص إختنق بغاز الطابونة في تيارت

لقي شخص حتفه، مساء اليوم الخميس، إثر تعرضه للإختناق بغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من الطابونة بقرية عين مصباح بتيارت.

وحسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، تدخلت اسعافات الحماية على الساعة الثالثة زوالا في هذا الحادث.

وتم تحويل جثة المتوفي إلى مصلحة حفظ الجثث للمستشفى المحلي.

ليرتفع بذلك عدد الوفيات بالغاز وغاز أحادي اكسيد الكربون منذ بداية هذه السنة إلى 61 حالة وفاة. فيما تم إنقاذ 788 شخص من الموت المحقق.