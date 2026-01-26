وفاة شخص اختناقا بالغاز في البيض

لقي شخص مصرعه اليوم الإثنين، إثر استنشاقه لغاز أحادي أكسيد الكربون بولاية البيض.

و تدخلت مصالح الحماية المدنية على الساعة 08سا55د من أجل اسعاف شخص متسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من موقد نار، على مستوى وسط بلدية البنود دائرة الأبيض سيدي الشيخ.

كما خلّف الحادث وفاة رجل يبلغ من العمر 50 سنة تم نقله إلى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى المحلي.

