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وفاة شخص اختناقا بالغاز في تلمسان

بقلم أمينة داودي
وفاة شخص اختناقا بالغاز في تلمسان
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تسبب غاز أحادي أكسيد الكربون في وفاة شخص اختناقا بولاية تلمسان.

و تدخلت مصالح الحماية المدنية اليوم على الساعة 12 سا 12د، من أجل حادث تسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من سخان الماء. بالمكان المسمى حي العزة بلدية و دائرة مغنية.

خلّف الحادث وفاة شخص من جنس ذكر يبلغ من العمر حوالي 75 سنة. تم نقله إلى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى المحلي.

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