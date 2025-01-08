وفاة شخص اختناقا بالغاز في تلمسان
بقلم أمينة داودي
تسبب غاز أحادي أكسيد الكربون في وفاة شخص اختناقا بولاية تلمسان.
و تدخلت مصالح الحماية المدنية اليوم على الساعة 12 سا 12د، من أجل حادث تسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من سخان الماء. بالمكان المسمى حي العزة بلدية و دائرة مغنية.
خلّف الحادث وفاة شخص من جنس ذكر يبلغ من العمر حوالي 75 سنة. تم نقله إلى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى المحلي.
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