وفاة شخص بسبب تناول فاكهة البطيخ!

أعلنت وكالة الصحة العامة الكندية، عن وفاة شخصا بسبب تفشي مرض السالمونيلا المرتبط بالبطيخ الذي تسوقه شركتي MALICHITA وRUDY.

ولم تقدم الصحة الكندية يوم الجمعة أي تفاصيل عن الشخص المتوفي، وقالت إن هناك 63 إصابة مؤكدة بالسالمونيلا، وتم نقل 17 شخصا إلى المستشفى.

وتتوزع الحالات على كل من كولومبيا البريطانية وأونتاريو وكيبيك وجزيرة الأمير إدوارد ونيوفاوندلاند ولابرادور.

وبناءً على تحقيقاتها، حددت الوكالة البطيخ من ماركة Malichita باعتباره المصدر المحتمل لتفشي المرض.

وفي الوقت نفسه، تم سحب الفواكه الأخرى والفواكه الطازجة التي تبيعها شركات مختلفة بسبب مخاوف من مرض السالمونيلا.

وتواصل الوكالة الكندية لتفتيش الأغذية تحقيقاتها بشأن سلامة الأغذية، مما قد يؤدي إلى سحب منتجات أخرى.

وفي أكتوبر ونوفمبر فقط، أصدرت الوكالة ما لا يقل عن سبع عمليات سحب للفواكه بسبب مخاطر السالمونيلا، وفقًا لـ Global News.

وكانت معظم عمليات السحب تتعلق بعلامات تجارية مختلفة من البطيخ، سواء الفواكه المقطعة مسبقًا أو البطيخ الكامل.

وتشمل الشركات التي تم سحب منتجاتها من الشمام من على الرفوف: Malichita، Fresh Start Foods، Groupe Tomapure، Fruit Pure، Urban Fare، Save on Foods، Central Foods Co.

كما تم أيضًا سحب الفاكهة المقطعة مسبقًا مثل الأناناس والبطيخ والعديد من صواني الفاكهة التي تبيعها علامات تجارية أخرى مثل GFS وKitchen Essential وReady-Set-Serve من Markon.

وتم بيع بطيخ Malichita المسترجع في الفترة ما بين 11 أكتوبر و14 نوفمبر.

ويتم بيع هذه المنتجات أو تقديمها في المستشفيات والمطاعم ومنافذ البيع بالتجزئة في جميع أنحاء كندا.

وقالت الوكالة: “أفاد بعض الأفراد الذين أصيبوا بالمرض أنهم أكلوا الشمام قبل حدوث مرضهم”.

ويرتبط تفشي السالمونيلا الكندية بأغذية الحيوانات الأليفة الخام

وتقول الوكالة إنه قد يتم الإبلاغ عن المزيد من الأمراض في هذا التفشي.

ما هي السالمونيلا

والسالمونيلا هي نوع من البكتيريا التي ترتبط بشكل شائع بتفشي الأمراض المنقولة بالغذاء.

ويمكن للفاكهة أن تتلوث أثناء التعامل معها، لذا إذا كنت تشتري شمامًا مقطعًا مسبقًا أو أي فاكهة معلبة أخرى من السوبر ماركت، فمن المحتمل أن يتم التعامل معها مرتين على الأقل قبل استهلاكها.

يمكن أيضًا أن يتلوث الشمام الكامل من المصدر عن طريق تعرضه للحيوانات والطيور وأنواع أخرى من الحيوانات البرية التي تحمل السالمونيلا.