وفاة شخص بصعقة كهربائية بتيميمون

سجلت مصالح الحماية المدنية، حادث تمثل في تعرض شخص لصعقة كهربائية، بالمكان المسمى مقبرة قصر تالة، ببلدية أوقروت بولاية تيميمون.

وأوضحت ذات المصالح أنها تدخلت اليوم على الساعة 11سا00د من أجل إسعاف شخص إثر تعرضه لصعقة كهربائية، بالمكان المسمى مقبرة قصر تالة، ببلدية و دائرة أوقروت.

وأشارت أن الحدث خلّف وفاة شخص تم نقله إلى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى المحلي.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور